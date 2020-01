Emergenza vermi a scuola, mamme in protesta: “I nostri figli restano a casa” (Di lunedì 13 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoMarano di Napoli – Genitori in protesta per l’Emergenza vermi intestinali nell’Istituto Comprensivo Statale “Amanzio Ranucci Alfieri” di Marano di Napoli, comune della periferia Nord della città. La vicenda comincia nei giorni scorsi quando diversi bambini che frequentano l’istituto hanno accusato un’infezione da vermi intestinali. I genitori sono sul piede di guerra e pensano che l’infezione è stata contratta a scuola. Infatti tra le cause dell’infestazioni ci sono anche il consumo di cibo o acqua contaminata dalle uova dei vermi intestinali o il contatto con oggetti, rifiuti o feci contaminati. La protesta dei genitori quindi si è orientata verso un’accusa di scarsa pulizia dell’istituto arrivando a pulirlo, con il permesso del dirigente scolastico, con le proprie mani. Dopo la pulizia sono stati buttati diversi giocattoli tra cui ... Leggi la notizia su anteprima24

Emergenza vermi Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Emergenza vermi