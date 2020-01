Elton John rischia il titolo di Sir per la Megexit? - (Di lunedì 13 gennaio 2020) Sandra Rondini Secondo molte fonti il cantante, da tempo a conoscenza della Megexit non avrebbe avvertito la Regina pur essendo baronetto e avendo giurato fedeltà alla Corona. Ma il suo portavoce smentisce Altro schiaffo alla Regina Elisabetta II. Secondo il Mirror persino Elton John sapeva della Megexit prima della Sovrana, lasciata del tutto all’oscuro dalla coppia e avvisata dai media quando ormai il comunicato-bomba dei Sussex era già online, scatenando i social di tutto il mondo. Secondo il tabloid la rockstar, che ha anche cantato al ricevimento di nozze di Harry e Meghan, sarebbe stato "da tempo al corrente" della volontà dei due di fare un passo indietro rispetto ai loro doveri di reali senior, eppure, "pur essendo Sir non ha sentito la necessità di farne voce con la Sovrana" attorno a cui pare sia stato eretto come un muro da parte di tutti per impedirle, forse, di ... Leggi la notizia su ilgiornale

