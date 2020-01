Domenica Live: Giovanni Conversano Contro Serena Enardu! (Di lunedì 13 gennaio 2020) Giovanni Conversano, ospite nel salotto di Barbara D’Urso, rilancia le accuse Contro la sua ex Serena Enardu, anche per il comportamento che ha tenuto con Pago. Ecco la reazione dell’uomo in diretta a Domenica Live! Da quando Serena Enardu è tornata in tv, prima con Temptation Island e ora con la sua quasi partecipazione al Grande Fratello Vip l’ex fidanzato Giovanni Conversano non ha perso occasione per accusare l’ex tronista. Conversano ha accusato la sua ex di essere malata di protagonismo e di fare di tutto per andare in tv. Ma soprattutto di non essere una bella persona oltre ad essere arrogante e falsa. Conversano che oggi si è rifatto una vita accanto a Giada Pezzaioli con la quale ha avuto un figlio, nello studio di Domenica Live ha attaccato la ex per il suo tentativo di entrare al Grande Fratello Vip dicendo di voler riconquistare Pago. Un tentativo secondo ... Leggi la notizia su gossipnews.tv

