Dalle corse sotto la Nord a quelle con Uber: la parabola di Hakan Sukur (per colpa di Erdogan) (Di lunedì 13 gennaio 2020) In Italia è stato quasi una meteora, uno di quei calciatori che non sono riusciti a lasciare il segno. In Turchia, però, il nome di Hakan Sukur (a livello sportivo) offre sempre dolci ricordi per via delle imprese che è riuscito a compiere con la maglia del Galatasaray e della sua Nazionale. Detiene ancora il record di gol più veloce nella storia dei Mondiali (rete dopo 10,8”), siglato nella finale 3°/4° posto della competizione giocata nell’estate del 2020 in Corea del Sud e Giappone, ma ora è costretto a una vita molto lontana dai campi da gioco. Il tutto per colpa della politica. LEGGI ANCHE > La storia di Enes Kanter fa capire perché i calciatori turchi stiano dalla parte di Erdogan Dopo l’addio al calcio, arrivato nel 2008, ha appoggiato il partito di Erdogan in Turchia, diventando uno dei volti noti al fianco del Presidente. La sua scelta di stare dalla parte ... Leggi la notizia su giornalettismo

gianbattistama : @virginiaraggi fate i biglietti dei bus e metropolitana come i gratta e vinci nei quali puoi vincere dalle corse g… - gianbattistama : @virginiaraggi fate i biglietti dei bus e metropolitana come i gratta e vinci nei quali puoi vincere dalle corse g… - Cherubini_Marco : @rprat75 Su questo non ci piove, ma se vedi che le corse non funzionano (eccetto quelle dalle 5 yard con i due TD d… -