Colpito dai pallettoni sparati da un amico, tragico epilogo per Luca Pulzoni (Di lunedì 13 gennaio 2020) Un maresciallo della guardia di finanza in servizio a Vibo Valentia, Luca Pulzoni, di 29 anni, è morto per le ferite riportate in una battuta di cacci. A sparare sarebbe stato un amico che era a caccia con lui. Un incidente di caccia come ormai troppi se ne verificano. L’esatta dinamica dello sparo che ha … L'articolo Colpito dai pallettoni sparati da un amico, tragico epilogo per Luca Pulzoni proviene da www.meteoweek.com. Leggi la notizia su meteoweek

littlesea80 : Ravioli Pizzoccheri con patate e formaggi Dopo tanto averne sentito parlare, ho deciso di provare i ravioli del pa… - littlesea80 : Dopo tanto averne sentito parlare, ho deciso di provare i ravioli del pastificio Barosi, son rimasto colpito dai Ra… -