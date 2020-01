Cessazione o disdetta telefono: costi, procedura e che differenza c’è (Di lunedì 13 gennaio 2020) Cessazione o disdetta telefono: costi, procedura e che differenza c’è Cessazione, disdetta, recesso: bisogna approfondire il significato di questi termini una volta sottoscritto un contratto così da evitare brutte sorprese (e conti salati da pagare). disdetta telefono: di cosa si tratta? In generale, si può definire disdetta quell’atto unilaterale che evita il rinnovo automatico di un contratto al giungere di una determinata scadenza. I termini e le modalità con cui è possibile effettuarla di solito sono stabiliti dalle clausole del contratto stesso. Nel caso particolare delle utenze telefoniche o internet, ma non solo, può accadere che gli operatori applichino una promozione più o meno conveniente a seconda delle proprie esigenze a patto di mantenere fede al contratto – dunque non cambiare operatore – per un certo periodo di tempo. In pratica, passare ad un altro operatore ... Leggi la notizia su termometropolitico

