Calciomercato Juve: l’infortunio di Demiral non cambierà i piani. La situazione (Di lunedì 13 gennaio 2020) Calciomercato Juve: l’infortunio di Demiral non cambia i piani per gennaio. Le ultime sulla situazione in casa bianconera Come riporta Juventus News 24, l’infortunio di Merih Demiral non cambierà i piani del Calciomercato della Juve per la sessione di gennaio dei trasferimenti. Capitan Chiellini tornerà a metà marzo ma il club bianconero non ha alcuna intenzione di intervenire sul mercato. Anzi. Verrà data piena fiducia a Daniele Rugani. Nelle ultime ore, poi, è circolato anche il nome di Cristian Romero, che però resterà al Genoa fino al termine della stagione. L'infortunio di #Demiral non cambia i piani del #Calciomercato della #Juventus per gennaio: #Romero resterà al Genoa fino al termine della stagione, piena fiducia a #Rugani in attesa del rientro di #Chiellini. https://t.co/RRhN5rhCdH — Giovanni Albanese (@GiovaAlbanese) January 13, 2020 Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

