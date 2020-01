Beautiful anticipazioni: Flo scopre la verità su Beth/Phoebe ma decide di tacere almeno per ora (Di lunedì 13 gennaio 2020) Liam prova a far capire a Hope che non necessariamente il futuro per loro deve essere fatto di cose brutte e tristi. E’ vero stanno soffrendo molto per la morte della piccola Beth ma magari in futuro ci saranno altre cose belle nella loro vita. Hope però al momento sembra vedere tutto nero! Che cosa succederà quindi nella puntata di Beautiful in onda domani 14 gennaio 2020? Lo scopriamo con le anticipazioni che ci rivelano proprio la trama della prossima puntata su Canale 5. Avrete visto che mentre Hope e Liam sono ancora scossi e sconvolto, Kate e Thorne hanno invece ritrovato la serenità e provano a vivere il loro amore in pace. Flo invece sembra essere molto turbata da quello che Reese sta facendo e se in un primo momento non ha fatto delle domande, adesso vuole sapere di più sulla bambina che Steffy dovrebbe adottare. Visto che sta fingendo di essere sua madre, vuole sapere ... Leggi la notizia su ultimenotizieflash

