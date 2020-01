Australian Open 2020: Daniil Medvedev, molto più di un semplice outsider (Di lunedì 13 gennaio 2020) Manca soltanto una settimana all’inizio degli Australian Open 2020, primo attesissimo Slam della nuova stagione di tennis. Se Novak Djokovic può essere indicato come il grande favorito della vigilia e Rafael Nadal e Roger Federer come i due più grandi antagonisti del serbo, dal canto suo Daniil Medvedev si presenta all’ultracentenaria competizione oceanica come uno sfidante di alto profilo e non come un semplice outsider. Per il ventitreenne nativo di Mosca la stagione appena conclusa è stata semplicemente grandiosa e l’ha già proiettato nell’élite dei tennisti in attività, indicandolo come il più promettente tra quelli emergenti. Medvedev, dopo aver conquistato i primi titoli ATP nel 2018 e dopo aver ottenuto buoni piazzamenti nei primi tornei del 2019 (finale a Brisbane e Barcellona, semifinale a Montecarlo e Rotterdam), è esploso in occasione della tournée ... Leggi la notizia su oasport

