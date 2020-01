Armando Incarnato dongiovanni al trono over | Anticipazioni Uomini e Donne 14 gennaio (Di lunedì 13 gennaio 2020) Armando Incarnato è un dongiovanni al trono over e sembra conquistare qualsiasi dama, ma le Anticipazioni di domani 14 gennaio cambieranno il suo percorso a Uomini e Donne. Cosa accadrà nella puntata di domani? Nelle ultime settimane Armando Incarnato è molto spesso protagonista di discussioni che lo riguardano, ma anche di interventi tra le altre … L'articolo Armando Incarnato dongiovanni al trono over Anticipazioni Uomini e Donne 14 gennaio proviene da www.meteoweek.com. Leggi la notizia su meteoweek

