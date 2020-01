Altopascio, riceve lo sfratto e si dà fuoco: la storia (Di lunedì 13 gennaio 2020) Era di origini brasiliane, viveva in Italia e non aveva accettato lo sfratto: così in un impeto di rabbia e paura si è dato fuoco. Questa è la sua storia. Un 41enne di origine brasiliana si è dato fuoco nella sua abitazione subito dopo aver ricevuto una ordinanza di sfratto esecutivo da parte del tribunale: … L'articolo Altopascio, riceve lo sfratto e si dà fuoco: la storia proviene da www.meteoweek.com. Leggi la notizia su meteoweek

zazoomnews : Altopascio Lucca riceve ordinanza di sfratto e si dà fuoco - #Altopascio #Lucca #riceve #ordinanza - BlitzQuotidiano : Altopascio (Lucca), riceve ordinanza di sfratto e si dà fuoco - agenziaimpress : Tragedia della disperazione. #Altopascio, riceve lo sfratto e si dà fuoco. 41enne in gravi condizioni… -