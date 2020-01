Zayn Malik e Gigi Hadid sono tornati insieme | la conferma

Gigi Hadid e Zayn Malik sono tornati insieme : Zayn Malik e Gigi Hadid sono tornati insieme. La coppia più chiacchierata dello show business finalmente ha ritrovato l'amore. Dopo un anno dall'annuncio ufficiale della loro rottura, la modella e il cantante sono stati avvistati a New York l'uno sotto il braccio dell'altra, per festeggiare il compleanno dell'ex One Direction.Continua a leggere

Gigi Hadid - ritorno di fiamma con Zayn Malik? L'indizio è la «suocera» : Natale, tempo – anche – di ricette ed esperimenti in cucina. Non fa eccezione Gigi Hadid, che in attesa del cenone di Capodanno si è esercitata ai fornelli preparando un pollo alle ...

Gigi Hadid e Zayn Malik - di nuovo «in contatto» : quando il legame è indistruttibile

