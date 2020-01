Si schianta con l’auto contro il muro di una casa: 25enne di Fano morto sul colpo. Un ferito (Di domenica 12 gennaio 2020) Un ragazzo di 25 anni di Fano è morto stanotte dopo essersi schiantato con la sua auto contro il muro di un'abitazione. Il giovane è morto sul colpo. Ferito il passeggero che viaggiava con lui: si tratta di un 20enne, ricoverato all'ospedale di Fano per accertamenti. Si indaga per ricostruire la dinamica del sinistro. Leggi la notizia su fanpage

