Scherma, Coppa del Mondo: a L’Avana Mara Navarria e Giulia Rizzi si fermano agli ottavi (Di domenica 12 gennaio 2020) Azzurre lontane dal podio nella prova di Coppa del Mondo di spada femminile a L’Avana. Le migliori sono state Mara Navarria e Giulia Rizzi, uniche a raggiungere almeno il turno degli ottavi di finale. Navarria ha esordito con la vittoria contro l’ucraina Bezhura per 15-11 e dopo nei sedicesimo ha sconfitto l’estone Kuusk sempre con il punteggio di 15-11. Negli ottavi la Campionessa del Mondo del 2018 si è arresa alla cinese Sun Yiwen, numero quattro del ranking mondiale, per 15-11. L’asiatica aveva in precedenza sconfitto Francesca Boscarelli per 15-13. Giulia Rizzi ha cominciato il proprio cammino battendo nel derby azzurro Alberta Santuccio in un assalto molto combattuto e che si è chiuso con il punteggio di 15-13. Subito dopo è arrivata la vittoria per 15-8 sulla sudcoreana Jung Hyojung. Fatale l’ultima stoccata invece negli ottavi, contro Amalia ... Leggi la notizia su oasport

