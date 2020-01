San Vincenzo Cristian Leone morto in un incidente in via del Castelluccio

Mercato San Severino - pochi giorni per il nuovo plesso scolastico di S. Vincenzo : Tempo di lettura: 2 minutiMercato San Severino (Sa) – Il liceo Publio Virgilio Marone di Mercato San Severino è in agitazione per via di problematiche registrate nelle operazioni di trasferimento nel nuovo plesso scolastico della frazione S. Vincenzo, che rallentano di qualche giorno il passaggio definitivo. “Comprendo il disagio degli studenti – dichiara il Presidente della Provincia, Michele Strianese – e sono al loro fianco per ...

Tina Cipollari e Vincenzo Ferrara si spoSano? Lo scoop : Tina Cipollari sposerà il compagno Vincenzo Ferrara a marzo 2020? Altro che crisi tra Tina Cipollari e Vincenzo Ferrara, ad oggi la storia d’amore tra i due sembra procedere nel migliore dei modi, al punto che potrebbero convolare a nozze molto presto. A lanciare l’indiscrezione ci ha pensato il settimanale Nuovo, nel nuovo numero in edicola da ieri 24 dicembre. Stando alla nota rivista la storica opinionista di Uomini e Donne ...

Teatro ‘Carlo Gesualdo’ : a Santo Stefano si ride con Vincenzo Salemme : Tempo di lettura: 2 minutiAvellino – Imperdibile appuntamento al Teatro “Carlo Gesualdo” di Avellino con la pungente comicità di Vincenzo Salemme. L’appuntamento è per giovedì 26 dicembre alle 18.00 e venerdì 27 dicembre alle 21.00. “Con tutto il cuore” è il titolo della nuova esilarante commedia dell’instancabile e poliedrico attore napoletano e della sua affiatata e bizzarra compagnia. Al centro della vicenda c’è il mite ...

Terremoto Mugello : in corso il recupero delle spoglie di San Vincenzo martire : In corso (da parte dei carabinieri del nucleo di Tutela Patrimonio Culturale di Firenze e personale del Mibact) il recupero dell’urna di San Vincenzo martire da una chiesa del Mugello, area interessata da uno sciame sismico. La chiesa è quella della badia di Santa Maria a Vigesimo, presso Barberino di Mugello. L’operazione ha lo scopo di conservare il patrimonio storico e artistico. Sul posto anche i vigili del fuoco.L'articolo ...

NisSan - La nostra intervista a Vincenzo Varriale : Nei primi undici mesi del 2019, la Nissan ha immatricolato in Italia 40.365 vetture, per una quota di mercato pari al 2,27%. Ecco la nostra intervista a Vincenzo Varriale, direttore vendite della Nissan Italia.Può tracciare un primo bilancio del 2019 per il settore auto aziendali? E quali previsioni fa per il 2020? La Nissan da diversi anni è uno dei marchi più apprezzati nel canale delle vendite dirette, per la completezza della gamma e le ...

ATP Cup 2020 : Vincenzo Santopadre sarà il capitano dell’Italia nella nuova rassegna a squadre : Si prospetta un 2020 ricco di eventi, più del solito, per il mondo del tennis. La stagione, infatti, dal 3 al 12 gennaio vedrà andare in scena l’ATP Cup, competizione per nazioni che di fatto sostituisce la Hopman Cup che aveva caratterizzato le ultime annate. La rassegna sarà ospitata da tre diverse città australiane (Sydney, Brisbane e Perth) e avrà ai nastri di partenza 24 squadre, suddivise in sei gironi. Il format prevede che le ...

Real San Nicola - ecco il grande colpo : accordo con Vincenzo Santini : Tempo di lettura: 1 minutoDesiderio di tante squadre del mercato dicembrino, Vincenzo Santini ha scelto: è un nuovo giocatore dell’ambizioso Real San Nicola. Ennesimo colpo di spessore del ds La Torella, che dopo aver allestito una squadra importante a luglio, sta puntellando la rosa con innesti di qualità da mettere al servizio di mister Pasquale Peluso. Santini è un lusso per la categoria, torna in seconda dopo aver disputato il ...