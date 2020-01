Roma Juventus, formazione ufficiale: Sarri sorprende tutti (Di domenica 12 gennaio 2020) Roma Juventus – La Juventus scenderà in campo allo Stadio Olimpico per il match valido per la diciannovesima giornata di Serie A contro la Roma di Fonseca. Sarri sorprende tutti: il tecnico toscano lascia in panchina ancora una volta De Ligt e lancia Demiral contro i giallorossi. Altra panchina per l’olandese, sempre più fuori dal mosaico tattico bianconero. In attacco spazio a Dybala a fianco di CR7. Roma Juventus: De Ligt in panchina, Ramsey titolare Ecco l’undici della Juventus diffuso attraverso l’account Twitter ufficiale:(4-3-1-2), Szczesny; Cuadrado, Demiral, Bonucci, Alex Sandro; Rabiot, Pjanic, Matuidi; Ramsey; Ronaldo, Dybala. Cambio modulo per i bianconeri, che non si presenteranno col tridente bensì col trequartista a supporto dei due attaccanti. Ramsey dal primo minuto, possibile l’ingresso in campo di Higuain a partita in corso. Leggi la notizia su juvedipendenza

