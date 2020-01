Roma-Juventus 1-2: Highlights, Voti, Pagelle e Tabellino (Di domenica 12 gennaio 2020) Roma-Juventus 1-2: Highlights, Voti, Pagelle e Tabellino della super sfida di Serie A che si è conclusa proprio in questi istanti. La Roma perde la seconda partita di fila all’Olimpico contro una torinese e perderà anche a lungo Zaniolo. La Juventus invece mette la freccia, sorpassa giusto quando serve e chiude il girone d’andata al … L'articolo Roma-Juventus 1-2: Highlights, Voti, Pagelle e Tabellino proviene da www.inews24.it. Leggi la notizia su inews24

