Ragazzo obeso si innamora di una ragazza in chat e capisce che è la donna della sua vita, e per lei perde 50 chili (Di domenica 12 gennaio 2020) Jake un Ragazzo di 23 anni aveva sempre avuto grossi problemi con la bilancia. Il 23 enne di Leicester nel Regno Unito aveva tentato di intraprendere una relazione con qualche ragazza della sua città senza però riuscirci. Ma un giorno in chat ha avuto la fortuna di conoscere Carlisa, una ragazza di New York molto bella. Da quel momento in poi la vita di Jake è cambiata per sempre. Il Ragazzo aveva sempre mostrato a Carlisa il suo volto perché aveva un certo imbarazzo a mostrare tutto il suo corpo. Jake aveva voglia di conoscere dal vivo la donna che così tanto amava. Ma, per farlo, decise prima di perdere peso e mostrarsi con un fisico molto più asciutto. Il Ragazzo decise di mettersi in dieta e in otto mesi perse 50 chili così da arrivare all’appuntamento con Carlisa in perfetta forma. I due si incontrarono a Parigi, la città degli innamorati per eccellenza e da ... Leggi la notizia su baritalianews

