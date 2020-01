Quattro razzi contro una base americana in Iraq: l’ombra lunga della guerra si fa sempre più concreta (Di domenica 12 gennaio 2020) Quattro razzi sono stati sparati oggi contro una base aerea militare in Iraq dove sono di stanza truppe americane. Non è ancora noto il numero di eventuali vittime e feriti. La tensione che nelle ultime settimane è salita in Medio Oriente sta tenendo con il fiato sospeso tutto il mondo: l’instabilità e i continui attacchi alle basi USA rinnovano di giorno in giorno il timore di una guerra imminente. Almeno Quattro soldati iracheni sono rimasti feriti dai razzi che hanno colpito una base aerea che ospita un contingente americano a Balad, in Iraq. Lo fanno sapere le forze armate di Baghdad. Quasi tutte le truppe americane hanno lasciato la base negli ultimi giorni, con il montare della crisi con l’Iran dopo l’uccisione del generale Qassam Soleimani. AGGIORNAMENTI IN CORSO.L'articolo Quattro razzi contro una base americana in Iraq: l’ombra lunga della guerra ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

fattoquotidiano : Iraq, quattro razzi colpiscono una base aerea dove sono di stanza truppe americane - ultimenotizie : ++ QUATTRO RAZZI COLPISCONO BASE IN #IRAQ CON TRUPPE USA ++ - pietrogranero : RT @FQLive: #ULTIMORA Iraq, quattro razzi colpiscono una base con truppe Usa -