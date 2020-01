Mauritius, viaggio seguendo una passione (Di domenica 12 gennaio 2020) A dicembre ci siamo presi una pausa dal freddo per volare a Mauritius e seguire l’ultima tappa del MCB tour Championship di golf, ovvero l'ultimo torneo che decreta il vincitore dello StaySure Tour, circuito over 50 dello European Tour. A ospitare noi e il torneo è stato il Constance Hotels&Resorts, nei suoi due campi da golf Links e Legend e in una delle numerosi suites che si affacciano su un mare cristallino. Se a questo punto ci doveste chiedere se ne capiamo di golf, se siamo dei giocatori, se il nostro scopo era vincere quel torneo, saremo sinceri. No su tutto. Eppure ci siamo divertiti, eccome se ci siamo divertiti. Il segreto? Godersi ogni momento, seguire i giocatori nel verde dei campi, provare a indovinare la traiettoria e dopo un po’ riuscire a distinguere un Driver (ovvero il Legno1, utilizzato all’inizio di ogni buca per colpire la ... Leggi la notizia su gqitalia

