LIVE Sci alpino, Combinata Altenmarkt 2020 in DIRETTA: Federica Brignone incanta e guida il superG! (Di domenica 12 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE STARTLIST E PETTORALI DI PARTENZA Combinata FEMMINILE CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DELLO SLALOM DI ADELBODEN ALLE 10.30 E 13.30 (DOMENICA 12 GENNAIO) 9.49 FUORI ANCHE LA CANADESE GISIN! E’ una vera ecatombe! Adesso Marta Bassino: con tutte queste uscite, potrebbe davvero fare un pensierino al podio! Fondamentale un buon superG, magari stando sotto il secondo da Federica Brignone. 9.47 Anche Lie perde lo sci e si ferma dopo una scivolata di 50 metri. Gara momentaneamente interrotta. 9.45 La serba Ignjatovic, specialista della Combinata, paga addirittura 3″01 ed è decima. Chiuderà nelle retrovie. Tocca all’emergente norvegese Lie. 9.43 FUORI ANCHE GISIN! Salto di porta per la svizzera, che era dietro di 48 centesimi al secondo intermedio. A questo punto sarà lotta a due per la vittoria in slalom tra Brignone e Holdener, ... Leggi la notizia su oasport

