Joaquin Phoenix è stato rilasciato dopo il suo arresto

Joaquin Phoenix ha convinto i Golden Globe a servire cibo vegano : Joaquin Phoenix ha convinto i Golden Globe a servire cibo vegano durante la prestigiosa serata di premiazione dello scorso 5 gennaio. Joaquin Phoenix non ha solo vinto un Golden Globe 2020, la scorsa domenica, ma pare sia stato anche il motivo principale per cui è stato servito cibo vegano a tavola durante la serata. Secondo Variety, sarebbe stato infatti l'attore di Joker a convincere la Hollywood Foreign Press Association, l'organizzazione ...

Hanno preso il Joker - ma è Joaquin Phoenix - che è successo? : Sembrava un ottimo periodo per il celebre e carismatico Joaquin Phoenix, visto il successo globale del suo film “Joker” dove interpreta il più famoso e pazzo (forse)villain della DC comix, dando un volto molto più umano e “empatico” del Clown criminale, ma come sempre, anche le cose buone devono finire. Phoenix infatti, è stato arrestato durante una manifestazione del movimento Friday For Future, creato dalla giovane ...

Joaquin Phoenix - l’attore di Joker sul palco prima dell’arresto : “Unitevi insieme a me nella battaglia contro i cambiamenti climatici” : “Ci chiediamo cosa possiamo fare contro i cambiamenti climatici. Ebbene, c’è qualcosa che potete fare da subito: scegliere che cosa consumare. Unitevi insieme a me nella battaglia contro i cambiamenti climatici”. A parlare è l’attore Joaquin Phoenix, fresco vincitore del Golden Globe per l’interpretazione di Joker e papabile vincitore dell’Oscar come miglior attore protagonista, poco prima dell’arresto a ...

