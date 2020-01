Ilary Blasi a Che tempo che fa: "Quarto figlio con Francesco Totti? No, ho finito gli ovuli!" (Di lunedì 13 gennaio 2020) Ilary Blasi è stata intervistata da Fabio Fazio durante la puntata di questa sera di Che tempo che fa, in onda su Rai 2.Filippa Lagerback, nella sua presentazione, ha ricordato il bacio che la conduttrice romana diede a Daniele Bossari al termine della seconda edizione del Grande Fratello Vip ("Ha baciato anche mio marito!").Ilary Blasi a Che tempo che fa: "Quarto figlio con Francesco Totti? No, ho finito gli ovuli!" 12 gennaio 2020 23:38. Leggi la notizia su blogo

