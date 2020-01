Gianni Amelio su Hammamet: “La storia dell’autodistruzione di un ego smisurato” (Di domenica 12 gennaio 2020) Intervista video a Gianni Amelio su Hammamet, film in cui racconta gli ultimi sei mesi di vita di Bettino Craxi, interpretato da un Pierfrancesco Favino irriconoscibile. A tre anni da La tenerezza, Gianni Amelio torna il 9 gennaio al cinema con Hammamet, in cui racconta gli ultimi sei mesi di vita di Bettino Craxi, segretario del Partito Socialista Italiano dal 1976 al 1993 e Presidente del Consiglio, ruolo affidato a un Pierfrancesco Favino irriconoscibile. Come vi abbiamo raccontato nella nostra recensione di Hammamet, il regista si concentra sull'uomo più che sulla figura politica, mettendo in scena un discorso quasi psicanalitico sul rapporto col potere: la perdita di questo per Craxi coincide con il declino fisico e la malattia, consumata all'estero, in Tunisia, sotto gli occhi impotenti ... Leggi la notizia su movieplayer

