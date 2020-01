Conferenza stampa Ranieri: «Non ci siamo disuniti. Regini simbolo della Sampdoria» (Di domenica 12 gennaio 2020) Conferenza stampa Ranieri: le parole del tecnico della Sampdoria dopo la vittoria conquistata al Ferraris contro il Brescia (Alessio Eremita, inviato a Genova) – Claudio Ranieri è intervenuto in Conferenza stampa per analizzare la vittoria contro il Brescia: «Abbiamo subito gol alla prima loro occasione. Meglio all’inizio che alla fine. La squadra non si è disunita e ha macinato gioco, sono soddisfatto di tutto quanto fatto dai ragazzi». Su Vasco Regini: «È il simbolo di questa Sampdoria. Non è mai stato preso in considerazione, ma si allena con una serietà encomiabile. Altro esempio è Murillo: lo metto dentro e fa bene gli ultimi dieci minuti. Ho un ottimo gruppo». Sul mercato: «Ho bisogno di un centrale difensivo di destra, il presidente lo sa. Preferisco avere gente che mi conosce, ma un difensore in più mi farebbe comodo». Su Ronaldo Vieira: «Sa cambiare gioco e quando è ... Leggi la notizia su calcionews24

