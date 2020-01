Udinese – Sassuolo | Dove vedere l’anticipo delle 12:30 di domenica 12 gennaio in diretta e streaming (Di sabato 11 gennaio 2020) Gli anticipi della diciannovesima giornata di Serie A si concludono con il match tra Udinese e Sassuolo. Il calcio d’inizio è previsto per le ore 12:30 e sarà visibile in diretta solo sulla piattaforma streaming DAZN. L’Udinese vince fuori casa contro un tenace Lecce che non molla fino alla fine con il risultato di 0 – 1. Perde invece il Sassuolo in casa del Genoa con il risultato di 1 – 2 in favore dei liguri. vince contro il Lecce in una difficile partita terminata con il risultato finale di 2 – 3 in favore dei rossoblu. Tredicesima posizione per l’Udinese che viaggia a 21 punti inseguita da Sassuolo e Fiorentina a poche lunghezze di distanza. Ad esattamente 2 punti di distanza dall’Udinese si trova il Sassuolo che dovrà cercare di risollevarsi dalle ultime due brutte sconfitte delle passate giornate. Dove vedere in diretta l’anticipo di ... Leggi la notizia su nonsolo.tv

forumJuventus : ?? vs Sassuolo ?? vs Lazio ???? vs Udinese ?? vs Samdoria ????????? vs Cagliari Simply the GOAT ?? - mastelli93 : @donbicenzo #Pronotwitter/19 CAGLIARI-MILAN 2-1 FIORENTINA-SPAL 1-0 VERONA-GENOA 0-0 INTER-ATALANTA 2-2 LAZIO-NAPOL… - linkvaobong88ag : (Soi kèo Bong88 Udinese vs Sassuolo – 12/1/2020 – 18h30’) - -