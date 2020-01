Sparatoria a scuola, ucciso un insegnante. Sei bimbi feriti, l’assassino è un 12enne (che si è suicidato) (Di sabato 11 gennaio 2020) E’ una vera e propria tragedia quella che si è consumata ieri in una scuola del Messico. Un allievo dell’istituto si è introdotto all’interno dell’istituto e ha cominciato a sparare all’impazzata. L’obiettivo del killer era un suo insegnante: il bilancio complessivo è di due morti (il docente e l’aggressore) e sei feriti. I notiziari locali … L'articolo Sparatoria a scuola, ucciso un insegnante. Sei bimbi feriti, l’assassino è un 12enne (che si è suicidato) NewNotizie.it. Leggi la notizia su newnotizie

GamingToday4 : I videogiochi sono ritenuti responsabili di una sparatoria in una scuola in Messico - crispadafora : RT @SkyTG24: Messico, ragazzo spara in classe: muore l'insegnante - FlorianaMissori : RT @SkyTG24: Messico, ragazzo spara in classe: muore l'insegnante -