Proseguono i laboratori di “Civico 22”, protagoniste le associazioni (Di sabato 11 gennaio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Le maggiori criticità di natura sociale, ambientale ed urbanistica sono state affrontate questa mattina presso il Cesvob di Viale Mellusi nel corso di un incontro promosso dal laboratorio Civico 22 con alcune associazioni del territorio. Ettore Rossi, Pasquale Orlando, Pasquale Basile e Angelo Moretti del laboratorio hanno ascoltato le relazioni dei referenti di questi soggetti sociali. L’idea è quella di ascoltare la cittadinanza e le sue voci più attive per poi dar vita a un programma per il rilancio della città. Oggi sono state affrontate da parte delle associazioni progetti e programmi di interesse collettivo che la giunta del sindaco Clemente Mastella non affronterebbe affatto oppure affronterebbe con misure e idee inadeguate. Tra i diversi dossier aperti sul tavolo di confronto, la Lipu di Marcello Stefanucci ha voluto ... Leggi la notizia su anteprima24

