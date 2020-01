Piccole donne e Lady Bird: il racconto di formazione secondo Greta Gerwig (Di sabato 11 gennaio 2020) Piccole donne di Greta Gerwig offre un nuovo approccio al romanzo di Louisa May Alcott e si ricollega per vari aspetti al precedente film della regista, Lady Bird. In Lady Bird Christine McPherson, studentessa al suo ultimo anno in un liceo cattolico di Sacramento e determinata a trasferirsi sulla East Coast, dedicava il saggio da presentare ai selezionatori delle università alla vita nella propria città natale: una città che a Christine, rinominatasi Lady Bird, sta terribilmente 'stretta', ma che è in grado di descrivere con quella cura per i dettagli che costituisce un inconfondibile sintomo di affetto. Basterebbe già questo a segnalare un'evidente analogia fra Christine e Jo March, il personaggio principale di Piccole donne, trasposizione del classico di Louisa May Alcott a cura di Greta Gerwig. Terza ... Leggi la notizia su movieplayer

