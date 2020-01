Perché Zingaretti vuole sciogliere il PD (Di sabato 11 gennaio 2020) Nicola Zingaretti annuncia a Repubblica che vuole sciogliere il Partito Democratico dopo le elezioni in Emilia-Romagna. E intende fondare un nuovo partito, o un soggetto politico “vasto e plurale”, come abbiamo sentito in tante occasioni, che “accolga le istanze della società civile”, come abbiamo sentito in tante occasioni, ma “non un nuovo partito ma un partito nuovo”, come abbiamo sentito in tante occasioni. Perché Zingaretti vuole sciogliere il PD L’annuncio arriva in una serie di virgolettati riportati da Repubblica in un articolo a firma di Massimo Giannini nel quale successivamente si precisa che qualunque sia l’esito delle elezioni in Emilia-Romagna l’intenzione è quella: Comunque vada il voto alle regionali, dopo il 26 gennaio il Pd non sarà più lo stesso. Il segretario ha deciso, e spiega così la sua strategia: «Convoco il ... Leggi la notizia su nextquotidiano

