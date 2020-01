Papera di Ospina, Immobile non perdona: Lazio-Napoli 1-0 (Di sabato 11 gennaio 2020) Il 20esimo gol di Ciro Immobile, favorito da un clamoroso errore in fase di possesso palla del portiere del Napoli Ospina, spinge la Lazio alla decima vittoria consecutiva in campionato al termine di una partita tutt’altro che semplice. Sullo 0-0 palo di Zielinski, nel recupero paratissima di Strakosha su Insigne, il migliore dei suoi. Per il Napoli è la seconda sconfitta consecutiva. La Lazio è a -3 da Inter e Juve. Primo tempo senza squilli Il primo tempo della Lazio è all’insegna della prudenza. Non che sia il Napoli a fare la partita, ma la squadra di Inzaghi non vuole farsi prendere dalla foga: nessun assalto al calor bianco. Anche per questo, nonostante la riproposizione dell’attacco pensante Caicedo-Immobile (anche perché Correa non va nemmeno in panchina), bisogna aspettare il 43′ per spaventare Ospina. Sono i 60 secondi in cui Milinkovic prima ... Leggi la notizia su open.online

