Nord Stream 2, Iran, Libia: la nuova “Ostpolitik” di Merkel e Putin (Di sabato 11 gennaio 2020) Una lunga lista di problemi da risolvere nell'incontro al Cremlino tra il presidente russo e la cancelliera tedesca. La Germania chiede sostegno per la Conferenza di Berlino, Mosca vuole mostrare di non essere isolata sul fronte dell'energia Leggi la notizia su ilsole24ore

ottaviadalessa : RT @StartMagNews: L’approfondimento di @_alexanderplatz sul viaggio a Mosca di Angela #Merkel per incontrare Vladimir #Putin - Michele_Arnese : RT @StartMagNews: L’approfondimento di @_alexanderplatz sul viaggio a Mosca di Angela #Merkel per incontrare Vladimir #Putin - StartMagNews : L’approfondimento di @_alexanderplatz sul viaggio a Mosca di Angela #Merkel per incontrare Vladimir #Putin -