Naike Rivelli indossa una parrucca, tutta nuda fa un appello ai Ferragnez: ‘Vi prego…’ [FOTO] (Di sabato 11 gennaio 2020) Naike Rivelli inizia il 2020 col botto Naike Rivelli sembra essere un fiume in piena. Infatti da quando ha preso il via il 2020 la figlia di Ornella Muti si è scatenata con una serie di foto e clip sul suo seguitissimo account Instagram. La 45enne infatti, sia per provocazione che per lanciare messaggi ha ripreso la stessa attività social svolta l’anno passato. E dopo aver criticato l’operato della rivale Barbara D’Urso con il suo bagagli di programmi televisivi, la modella ed attrice si è indirizzata ad altri due personaggi molto noti sul web. Stiamo parlando dei Ferragnez, ovvero Fedez, Chiara Ferragni e il loro figlioletto Leone. Cosa è successo? La figlia di Ornella Muti fa un appello a Fedez e Chiara Ferragni Qualche ora fa Naike Rivelli ha lanciato un vero e proprio appello ai Ferragnez. Per farlo si è usufruita del suo profilo IG con tanto di foto provocatoria. ... Leggi la notizia su kontrokultura

KontroKulturaa : Naike Rivelli indossa una parrucca, tutta nuda fa un appello ai Ferragnez: 'Vi prego...' [FOTO] - - zazoomblog : Naike Rivelli senza freni: si spoglia sul letto e si vede tutto [FOTO] - #Naike #Rivelli #senza #freni: - zazoomblog : Naike Rivelli senza freni: si spoglia sul letto e si vede tutto [FOTO] - #Naike #Rivelli #senza #freni: -