MotoGP, Max Biaggi possibile tester dell’Aprilia: “Una tentazione meravigliosa” (Di sabato 11 gennaio 2020) Il momento nel quale i motori torneranno a rombare in MotoGP non è così lontano. Dal 2 al 4 febbraio vi sarà lo shakedown delle nuove moto della classe regina a Sepang (Malesia). Una tre-giorni riservata ai rookie e ai team con concessioni speciali, ovvero KTM e Aprilia. Non è un mistero che la situazione per il team di Noale sia particolare. La questione doping riguardante Andrea Iannone ha posto in uno stato d’allerta la squadra italiana. Anche se le controanalisi, pur confermando la positività, sembrano avallare l’ipotesi della contaminazione alimentare, il percorso burocratico che dovrà affrontare “The Maniac” è piuttosto lungo e dunque la sua presenza nei test in Malesia è molto difficile. Per questo è verosimile pensare che la line-up dell’Aprilia sia formata dallo spagnolo Aleix Espargaró e dal collaudatore britannico Bradley Smith. Tuttavia, nelle ... Leggi la notizia su oasport

