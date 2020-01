Luca Argentero e Myriam Catania: perché si sono detti addio (Di sabato 11 gennaio 2020) Una storia durata quasi dieci anni, quella fra la doppiatrice Myriam Catania e l’attore Luca Argentero. Un amore intenso che ha fatto sognare gli amanti di cronaca rosa, salvo poi finire nel 2016. Un divorzio consensuale, quello della coppia, che ancora oggi continua a nutrire affetto e stima reciproca. Fine della storia tra Myriam Catania … L'articolo Luca Argentero e Myriam Catania: perché si sono detti addio proviene da www.meteoweek.com. Leggi la notizia su meteoweek

IN_DAMON_IATA : @Lulu97Luisa Non c’è can alla fine!! C’è Luca argenterò e johnny depp (sono uscite le anticipazioni) - SMSNEWSOFFICIAL : Sabato 11 gennaio su Canale 5 al via la nuova edizione di “C’è Posta per Te”. Ospiti della prima puntata la superst… - carmens97644477 : @CristinaAghilar @parisellapatri3 Infatti un ospite italiano uno straniero ...quindi luca argentero e Jonny Depp alla prossima settimana ???? -