Lorenzo Insigne regala la maglia del Napoli alla piccola Noemi (Di sabato 11 gennaio 2020) Poco prima della partita del Napoli contro la Lazio, all’Olimpico si è assistito ad una bellissima scena. La piccola Noemi Staiano, entrata in campo tenuta per mano da Ciro Immobile, ha ricevuto un regalo anche dal Napoli. Il capitano della quadra azzurra, Lorenzo Insigne, le ha infatti regalato la sua maglia. Un dono che sicuramente arricchirà di emozioni la serata della piccola. L'articolo Lorenzo Insigne regala la maglia del Napoli alla piccola Noemi ilNapolista. Leggi la notizia su ilnapolista

en_sscnapoli : ?? Starting XI: Meret, Hysaj, Di Lorenzo, Manolas, Mario Rui, Fabian, Allan, Zielinski, Callejon, Milik, Insigne. ?… - MustangRock1926 : RT @napolista: Lorenzo #Insigne regala la maglia del Napoli alla piccola #Noemi All’Olimpico è presente anche la bimba ferita il 3 maggio… - napolista : Lorenzo #Insigne regala la maglia del Napoli alla piccola #Noemi All’Olimpico è presente anche la bimba ferita il… -