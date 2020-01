LIVE Serbia-Russia 1-0, Atp Cup 2020 in DIRETTA: Djokovic-Medvedev 6-1 1-0, break anche nel secondo set! (Di sabato 11 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE AD-40 Nuovo vantaggio per Nole. 40-40 Il russo sfianca Nole che arriva all’errore. 40-30 Bravo Medvedev che aggredisce in contropiede con il back. 40-15 ANCORA NOLE! TRIPUDIO! Palla corta su cui ci arriva, “pittino” con Medvedev, e poi errore del russo. 15-15 Nole è in forma smagliante dal punto di vista fisico. 0-15 Back di Nole cha scappa via. 1-0 break NOLE! Serbia IN TOTALE CONTROLLO! E pensare Medvedev era 40-0… 40-AD CLAMOROSO ERRORE DEL RUSSO! SMASH IN RETE! A RIMBALZO! Pazzesco… 40-40 Parità! Rimonta conclusa dal serbo. 40-30 CHE RECUPERO DI NOLE! Palla corta deliziosa su ci arriva e la piazza per il punto decisivo. 40-15 Doppio fallo per Daniil. 30-0 Diritto lungo di Nole: perdita d’equilibrio per lui. INIZIO SECONDO SET 04.04 Dominio totale di Novak Djokovic che dopo aver scambiato in maniera ... Leggi la notizia su oasport

