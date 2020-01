Liliana Segre declina l'invito al convegno sull'antisemitismo di Salvini (Di sabato 11 gennaio 2020) La senatrice Liliana Segre declina per una "serie di impegni legati al Giorno della Memoria" l'invito del leader della Lega Matteo Salvini a partecipare a un convegno sulla prevenzione dell'antisemitismo. "Caro collega, grazie dell'invito al convegno del 16 gennaio prossimo a Roma - scrive - purtroppo non potrò partecipare perché una serie di impegni legati al Giorno della Memoria mi tratterranno a Milano tutto il mese. Apprezzo l'iniziativa sull'antisemitismo, un problema che si riaffaccia virulento nelle cronache del nostro tempo in tanti Paesi d'Europa e del mondo intero". La senatrice poi aggiunge: "Ritengo però che non si debba mai disgiungere la lotta all'antisemitismo dalla più generale ripulsa del razzismo e del pregiudizio che cataloga le persone in base alle origini, alle caratteristiche fisiche, sessuali, culturali o religiose. Questa visione mi ... Leggi la notizia su agi

