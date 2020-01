Le Donatella Instagram, l’accappatoio aperto mette in mostra la mercanzia: «Che passe***e!» (Di sabato 11 gennaio 2020) Davvero instancabili i followers sull’account Instagram de Le Donatella: Giulia e Silvia Provvedi non lasciano il tempo di respirare che già si mostrano in una nuova, bollente immagine. Ma i seguaci – che si contano in oltre un milione e 196 mila – non rimangono indietro e non si trattengono dal commentare, sciogliendo come sempre lingua e fantasia. Singolare notare poi come il commento di un’altra ambita donna dello spettacolo si traduca – a sua volta – in una dichiarazione inaspettata di un utente che, a quanto pare, cerca di seminare complimenti qua e là. Le Donatella Instagram, accappatoio aperto svela decolleté: “Alziamo le mani” Incandescenti, senza tralasciare quel pizzico di provocazione che contraddistingue ormai la gran parte dei post Instagram delle gemelline, Silvia e Giulia si mostrano in accappatoio. Linguacce birichine e sguardi ammiccanti cercano di attirare ... Leggi la notizia su urbanpost

