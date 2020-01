Lazio-Napoli in tv oggi: orario d’inizio, programma, streaming, formazioni (11 gennaio) (Di sabato 11 gennaio 2020) Tra le partite che aprono il girone di ritorno della Serie A di calcio, una di quelle di maggior prestigio si disputa oggi, quando le formazioni di Lazio e Napoli daranno inizio allo Stadio Olimpico a una seconda metà di campionato che, per differenti motivi, può riservare parecchie soddisfazioni. La squadra di casa, stante la squalifica di Parolo, potrà far di nuovo affidamento su Luis Alberto e Lucas Leiva a centrocampo, mentre Simone Inzghi qualche problema ce l’ha in reLazione a Correa, che ha avuto un indurimento al polpaccio nel match contro il Brescia e dovrà per questo partire dalla panchina, ammesso che ci riesca. Gattuso, invece, deve fare a meno di Maksimovic, Ghoulam, Koulibaly, Younes, Mertens e Meret: un elenco piuttosto lungo, che non aiuta a sorridere più di tanto dopo la sconfitta contro l’Inter. PROBABILI formazioni Lazio-Napoli Lazio (3-5-2): Strakosha; ... Leggi la notizia su oasport

angelomangiante : Domani tra i bambini che entreranno in campo con le squadre per Lazio-Napoli ci sarà, mano nella mano con Ciro Immo… - sscnapoli : ?? #LazioNapoli sarà diretta dall’arbitro #Orsato di Schio ???? - DiMarzio : #Napoli, l'elenco dei convocati di #Gattuso per la partita con la #Lazio -