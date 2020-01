Lazio-Napoli, all’Olimpico l’aquila Olimpia si ferma in Curva Sud (VIDEO) (Di sabato 11 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoFuori programma dell’aquila della Lazio. Prima del match contro il Napoli, nel giorno in cui la società festeggia il 120esimo anniversario dalla fondazione, l’aquila Olimpia non ha completato i tre giri propiziatori e si è fermata per qualche minuto nella parte bassa della Curva sud, normalmente la casa del tifo della Roma. A recuperarla è stato l’addestratore del rapace che ha poi lasciato la stadio con l’aquila al braccio. L'articolo Lazio-Napoli, all’Olimpico l’aquila Olimpia si ferma in Curva Sud (VIDEO) proviene da Anteprima24.it. Leggi la notizia su anteprima24

