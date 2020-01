La scomparsa di Luigi Favoloso a Quarto Grado: messinscena organizzata a tavolino? (Di sabato 11 gennaio 2020) Anche nella puntata di Quarto Grado in onda il 10 gennaio 2020 si parla della presunta scomparsa di Luigi Mario Favoloso. GianLuigi Nuzzi spiega subito che questa vicenda è molto particolare e chiarisce anche con la madre dell’imprenditore napoletano in collegamento, che il sentimento comune porta a credere che tutta questa storia sia una messinscena, una pantomima. La signora Loredana, che aveva presentato qualche giorno fa una denuncia di scomparsa, spiega subito che non è così. E’ vero che ha ritirato la denuncia ma lo ha fatto perchè in data 8 gennaio 2020 ha ricevuto una mail che le ha fatto credere che suo figlio stia bene e che quindi non ci sia bisogno di coinvolgere le autorità in questa storia. Peccato però che la signora Loredana, in collegamento il 10 gennaio 2020 in diretta a Mattino 5, aveva detto di aver ricevuto la mail pochi minuti prima tanto di non aver ... Leggi la notizia su ultimenotizieflash

