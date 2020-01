Johnny Depp a C’è posta per te: carriera, biografia e chi è l’attore (Di sabato 11 gennaio 2020) Johnny Depp a C’è posta per te: carriera, biografia e chi è l’attore Grande ritorno per la nuova edizione del programma C’è posta per te di Maria De Filippi in onda da questo sabato, 11 gennaio, su Canale 5 dalle ore 21:20. Il talk show più amato dagli italiani festeggerà i suoi vent’anni con ospiti d’eccezione, tra cui l’amatissimo attore e produttore cinematografico Johnny Depp. In queste ultime ore il popolo di internet è in subbuglio, impaziente di vedere in prima serata il divo: “Ragazzi Santa Maria De Filippi ci ha regalato questo. Solo una parola. GRAZIE“, ha scritto una fan su Twitter. Solo il video-annuncio della partecipazione dell’attore a C’è posta per te ha avuto più di 100mila visualizzazioni in meno di un giorno. Ma ora andiamo a ripercorrere brevemente la sua carriera. LEGGI LE NOTIZIE DEL TERMOMETRO ... Leggi la notizia su termometropolitico

idefleunam : RT @CePostaPerTeOff: Questa sera non perdere la prima imperdibile puntata di #CePostaPerTe! Tra gli ospiti ci sarà anche la superstar holly… - Mandalorian_17 : Stasera su canale 5 alle; 21:20 danno 'C'è posta per te',e come ospite speciale ci sarà 'Johnny Depp'. Me lo vedrò… - gossipblogit : Johnny Depp: oggi, Instagram, età -