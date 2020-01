Grey’s Anatomy: Justin Chambers lascia la serie e svela perché (Di sabato 11 gennaio 2020) Grey’s Anatomy: Alex Karev abbandona definitivamente la serie A due settimane dal debutto della seconda parte di Grey’s Anatomy 16, una notizia tanto inaspettata quanto sconvolgente ha travolto i più affezionati telespettatori del Medical-Drama. Nella serata di ieri il sito web Tvline ha annunciato l’addio alle scene di uno dei personaggi che hanno fatto la storia del telefilm: Alex Karev. Presente dall’episodio pilota, l’abbandono dell’amatissimo “Dottor Lucifero” rientra – a pieno titolo – sul podio dei tre personaggi più significativi che hanno deciso di appendere al chiodo camice e stetoscopio. Dopo Derek Shepherd e Cristina Yang, Alex Karev non sarà più un medico del Grey Sloan ponendo fine ad un’era. Dei primi cinque specializzandi, rimane infatti solo la protagonista Meredith Grey. La notizia ha immediatamente fatto il ... Leggi la notizia su lanostratv

