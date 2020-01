Gemma Galgani stanca di Uomini e Donne | Maria De Filippi le propone un ingaggio (Di sabato 11 gennaio 2020) Gemma Galgani stanca di Uomini e Donne accetterebbe un nuovo ingaggio grazie a Maria De Filippi. La dama del parterre femminile, da sempre innamorata dell’amore sembrerebbe voler voltare pagina. Cosa sta succedendo nella sua vita? Per la dama più famosa del parterre femminile di Uomini e Donne sembra arrivare il vento del cambiamento. Gemma Galgani … L'articolo Gemma Galgani stanca di Uomini e Donne Maria De Filippi le propone un ingaggio proviene da www.meteoweek.com. Leggi la notizia su meteoweek

arianna239 : Ma Gemma Galgani nella casa quandoooo???? #GFVIP - infoitcultura : Scandalo Uomini e Donne, spunta la confessione: ‘Gemiti nel bagno, è stato beccato così’. Batosta per Gemma Galgani - infoitcultura : Uomini e Donne, gemiti in bagno: notte di passione per Gemma Galgani -