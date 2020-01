Everton-Brighton: probabili formazioni, pronostico e quote (Di sabato 11 gennaio 2020) Everton-Brighton: probabili formazioni, pronostico e quote Presso lo stadio Goodison Park di Liverpool, sabato 11 gennaio alle ore 16:00 va in scena Everton-Brighton. Lo scontro sarà valido per la 22esima giornata di Premier League. L’Everton, che adesso occupa la posizione numero in classifica con 25 punti, nell’ultima partita giocata ha perso in trasferta contro il Manchester City per 2-1. Uno stop arrivato dopo cinque risultati utili consecutivi per i toffees, la cui crisi sembra comunque terminata. La cura Ancelotti ha dato già i primi frutti, ma servirà del tempo per somatizzare tutto. Il Brighton si posiziona al quattordicesimo posto in classifica con 24 punti e nell’ultima partita giocata ha pareggiato in casa contro il Chelsea per 1-1. Discreto momento per i Seagulls, che quest’anno sembrano essere in crescita rispetto alle annate passate. Il ... Leggi la notizia su termometropolitico

