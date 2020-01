CorSport: Gattuso punta su Milik, ha una media gol identica a Lukaku e di poco inferiore a Ronaldo (Di sabato 11 gennaio 2020) La più grande risorsa del Napoli, in questo momento, scrive il Corriere dello Sport, è Milik. L’attaccante polacco ha totalizzato 10 gol in 12 partite (7 in campionato), cioè uno ogni 85,5 minuti. Una media gol a partita strepitosa, identica a quella di Lukaku (0,78) e di poco inferiore a quella di Ronaldo (0.87). La classifica è guidata proprio dall’avversario che Milik si troverà di fronte oggi, Immobile (1,12). Sono numeri importanti, che dimostrano che il polacco è riuscito ad essere più forte dei suoi due infortuni. Con Ancelotti aveva uno spazio notevole, con Gattuso le cose sono anche migliorate, scrive il quotidiano sportivo. “lo considera una colonna, un perno, un punto di riferimento del nuovo Napoli. E va da sé che oggi il tecnico punti un bel po’ su questa vena gonfia e carica per fermare la Lazio e dare un’altra spallata alla crisi. Tra l’altro, la concorrenza è ... Leggi la notizia su ilnapolista

