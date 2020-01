Come e quando si voterebbe per il referendum costituzionale (Di sabato 11 gennaio 2020) Con il deposito di 71 firme di senatori, 7 in più rispetto a quanto richiede la Costituzione, si avvicina il referendum costituzionale sul taglio dei parlamentari. L'ultima parola spetta alla Cassazione, che dovrà verificare la regolarità delle firme. Se sarà tutto regolare, la consultazione popolare dovrebbe svolgersi in primavera, in una finestra che va da fine aprile a giugno. referendum costituzionale, NIENTE QUORUM La materia è disciplinata dall'articolo 138 della Costituzione. "Le leggi di revisione della Carta e le altre leggi costituzionali sono adottate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi, e sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione. Le leggi stesse sono sottoposte a referendum popolare quando, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano ... Leggi la notizia su agi

