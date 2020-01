Calcinacci cadono da una galleria a Bergamo: coinvolte tre automobili (Di sabato 11 gennaio 2020) Paura a Bergamo, dove nella mattinata dell’11 gennaio alcuni Calcinacci si sono staccati dalla volta di una galleria della cosiddetta via Mala, che collega la Val di Scalve alla Valcamonica. L’episodio è avvenuto tra le 8 e le nove del mattino, coinvolgendo complessivamente tra automobili di cui una rimasta colpita fortunatamente soltanto di striscio. Sotto accusa la scarsa manutenzione del tratto stradale, la cui usura è stata già più volte segnalata dai comuni alle autorità competenti. Bergamo: cadono Calcinacci da galleria Delle tre automobili colpite dai Calcinacci, una è stata presa di striscio mentre le altre due sono state investite in pieno dai frammenti causando l’esplosione degli airbag. Fortunatamente gli occupanti dei veicoli non hanno riportato ferite a seguito dell’impatto, fatta eccezione per un grosso spavento. A comunicare per primo la notizia ... Leggi la notizia su notizie

