Brad Pitt sulla dipendenza da alcol: “Sono sobrio grazie a questo ragazzo” (Di sabato 11 gennaio 2020) La star di Hollywood si è definitivamente ripresa, dal traumatico divorzio con Angelina Jolie. Brad Pitt è tornata quello di un tempo, una delle punte di diamante dell’industria cinematografica, che porta folle ai botteghini e premi a casa. Il percorso non è stato facile, però, il tunnel dell’alcolismo è stato lungo ed impervio. Per fortuna, Pitt sul suo cammino ha trovato chi ha saputo dargli forza e sostegno. E in occasione dell’ultimo evento mondano che ha riunito i grandi nomi del cinema internazionale, i Golden Globes, Brad ha voluto ringraziare quella persona, Bradley Cooper. La dedica a Bradley Cooper I ringraziamenti affettuosi, con tanto di “ti voglio bene” sono giunti nel corso del Galà degli Awards del National Board of Review. Fresco di Globo, che Brad si è aggiudicato nella categoria miglior attore non protagonista per la pellicola di Quenti Tarantino C’Era Una ... Leggi la notizia su thesocialpost

